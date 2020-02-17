Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi konservatuarı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi konservatuarı oldu - Son Dakika

Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi konservatuarı oldu

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz dönemi kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi konservatuarı oldu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz dönemi kursları tüm hızıyla devam ediyor.


Adıyaman'da sanata merak salan 12 yaş üstü vatandaşların adresi yine Adıyaman Belediyesi Konservatuarı oldu. 2019-2020 Güz dönemi kurslarına devam eden belediye konservatuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor.


Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan konservatuarın çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2019-2020 güz döneminde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülüyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından kayıtlı 350 öğrencimize ücretsiz olarak bağlama, gitar, piyano, keman, ney, ritim, halk müziği gençler korosu, ud, sanat müziği, şan, ebru, resim, tiyatro, fotoğraf ve satranç gibi bölümlerde eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak" diye konuştu.


Kurslara katılan öğrenciler ise, kendilerine tanınan bu imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
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