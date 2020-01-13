Sanat merkezi kurs hocalarından Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Merkezi'nde eğitim veren kurs hocaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Merkezi'nin güzel işlere imza attığını belirtti.

Merkezin sosyal, kültürel ve sportif açıdan önemli hizmetler yaptığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz hizmetleri daha da büyüterek ve artırarak yapmak zorundayız. İlimizi ziyaret eden insanlara şehrimizin siluetini ve şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız. Kültür ve Sosyal Dairesi olarak eğitim ve sanatsal faaliyetleri yürütürken, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirirken bir yanda da Malatya için güzel materyaller ortaya çıkarmak için çaba sarf etmenizdir. Özellikle sanat merkezimizde çok güzel sanatsal çalışmalar yapılmaktadır."

Kurs hocaları, ziyaret sonrası Gürkan'a yaptıkları eserlerden hediye etti.