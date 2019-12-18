Sanat Merkezi, yeni yetenekleri ortaya çıkarıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanat Merkezi, yeni yetenekleri ortaya çıkarıyor - Son Dakika

Sanat Merkezi, yeni yetenekleri ortaya çıkarıyor

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 branşta 61 ayrı kurs düzenleniyor.

Sanat Merkezi, yeni yetenekleri ortaya çıkarıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 branşta 61 ayrı kurs düzenleniyor.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Sanat Merkezi, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Okul öncesi yaşlardan başlayarak her yaştan Malatyalıların uğrak mekanı haline gelen Sanat Merkezi, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında yer alan Sanat Merkezi, aile ortamında sanatsal yeteneklerin sergilenmesi fırsatını sunuyor. Sanat Merkezinde bağlama, gitar, piyano, keman kurslarından kağıt rölyef, seramik, çini, hat, tezhip, resim, heykel, drama, fotoğrafçılık gibi geleneksel ve modern sanatlara kadar 27 branşta 61 ayrı kurs düzenleniyor. Yıl boyunca sürekli olarak hafta içi ve hafta sonu programlarıyla, her yaştan vatandaşı sanatla buluşturan merkez, Malatya'da önemli bir boşluğu dolduruyor. Emeklilerin hobi amaçlı olarak Sanat Merkezinde kurslara katılmasının yanı sıra ilgisine göre kendini geliştirmek isteyenler ile yaş gruplarına göre sanat okullarını kazanmak isteyen öğrenciler de Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinden yararlanıyor.


"Her yaştan öğrencinin ikinci okulu"


İlkokul çağındaki öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavlarını kazanmak için kurslara katılıyor. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler, güzel sanatlar liselerini kazanmak için resim, müzik gibi kurslara devam ediyorlar. Üniversitelerin yetenek sınavlarını kazanmak isteyen lise öğrencileri de yine Sanat Merkezinin müdavimi oluyorlar.


Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurslardan yıllık olarak 5 bini aşkın vatandaş istifade ediyor. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:18 Kaynak: İHA
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