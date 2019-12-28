Sanat müziğini sevdirmek için afiş sergisi açtılar - Son Dakika

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, gençlere Türk sanat müziğini sevdirmek için çalışma başlattı. Proje kapsamında öğrenciler, hazırladıkları, Türk sanat müziğininin sevilen isimlerinin fotoğraflarının yer aldığı afişleri sergiledi.

Oltu Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, Türk sanat müziğini gençlere sevdirmek ve sanatçıları tanıtmak için proje hazırladı. Sosyal sorumluluk kapsamında hazırlanan 'Haydi Birlikte Söyleyelim' projesi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi'nce desteklenecek çalışma kapsamına alındı. Öğrenciler, başta Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Emel Sayın, Samime Sanay, Ahmet Özhan gibi Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinin fotoğraflarının yer aldığı afişleri tasarladı. Bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla da tasarlanan afişlerin yer aldığı sergi, okul salonunda açıldı.Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Oltu Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ile davetlilerin gezdiği sergi hakkında bilgi veren öğrenciler, amaçlarının Türk sanat müziği sanatçılarını gençlere tanıtmak ve sevdirmek olduğunu söyledi.