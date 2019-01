Sanat Okulu Gibi İmam Hatip

Sanat okulu gibi imam hatipEbru sanatından piyanoya bütün eğitimler veriliyorMüzik öğretmeni Özge Erten Erdemli ; "Sınıfa geldikleri zaman mutlaka bir müzik aletine dokunmuş olarak ayrılıyorlar""Derslere koşarak geliyorlar"ESKİŞEHİR - Öğrencilere sunulan fırsatlarla konservatuvarları aratmayan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, geleceğin sanatçılarına da ev sahipliği yapıyor. Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler bilinenin aksine görsel sanatlar ve müzik derslerinde farklı eğitimler alıyor. Öğrenciler ilgili oldukları alana göre görsel sanatlar dersinde Ebru sanatıyla tanışırken, müzik derslerinde ise piyanodan kemana farklı müzik aletini çalma fırsatı yakalıyor. Birçoğu ilk defa bir müzik aletiyle tanışan ve müziğe ilgisi olduğu görülen öğrencilere ise çalmak istediği alete göre müzik öğretmenleri tarafından özel eğitimler veriliyor. Okulun Görsel Sanatlar öğretmeni Turgay Ayhan ise öğrencilerin Ebru sanatı ile tanışması hakkında "Renklerin su üzerindeki dansı çocukları çok eğlenerek yaptıkları bir etkinlik oluyor" dedi."Sınıfa geldikleri zaman mutlaka bir müzik aletine dokunmuş olarak ayrılıyorlar"Okulun Müzik Öğretmeni Özge Erten Erdemli, öğrencilerin hepsine her ders yetecek kadar enstrümanın okul idaresi tarafından sağlandığını belirtti. Erdemli yaptığı açıklamada, "Müzik sınıfımız idaremiz tarafından oluşturuldu. Öğrencilerimiz vurmalı, telli, piyano ya da farklı türde müzik aletleri mevcut. Öğrencilerimizin hepsine her ders yetebilecek kadar enstrümanımız var. Öğrenciler mutlaka müzik sınıfına geldikleri zaman bir müzik aletine dokunmuş veya farklı bir enstrüman sesi duymuş olarak ayrılma fırsatını yakalıyorlar. Bu da onların için tabii ki çok büyük bir avantaj. Ayrıca bireysel çalışmak isteyen öğrencilerle bireysel olarak çalışıyoruz. Onun dışında okul koromuz mevcut toplu olarak çalışabiliyoruz. Çok güzel yetenekler ortaya çıkıyor farklı alanlarda" şeklinde konuştu."Teorik derslerin dışında koşarak geldikleri bir ders"Görsel Sanatlar öğretmeni Turgay Ayhan da öğrencilere her türlü imkanın sunulduğunu ifade ederek, "Okul olarak imkanlarımız çok iyi. Öğrencilere her türlü imkanı sunuyoruz. Atölyelerimiz gayet aktif. 5'inci ve 8'inci sınıflara burada ebru kursu veriyoruz. Çok zevkle çalışıyorlar. Renklerin su üzerinde ki dansı çocukları çok eğlenerek yaptıkları bir etkinlik oluyor. Hep birlikte ekip olarak yürütüyoruz. Teorik derslerin dışında koşarak geldikleri bir ders" diye belirtti.Son olarak öğrencilerden Nazife Tekin ise aldığı müzik eğitimiyle ilgili olarak "Müziğe olan ilgimi gerçekten de çok fazla artırdı. Özel okullarda bulduğumuz bütün imkanları, okulumuzda kat kat daha fazlasını buluyoruz. Emeği geçen bütün öğretmenlerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.