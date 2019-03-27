Son Dakika Haberleri: Sanat Özgürleştirir, Birleştirir

Sanat Özgürleştirir, Birleştirir

1 saat önce

Yabancı Sahne, sahneye uyarlanan Dostoyevski'nin yarım kalan ilk ve tek romanı 'Netoçka Nezvanova'nın 40. oyunu ile bugün Sahne Çolpan İlhan'da olacak.

Sanat Özgürleştirir, Birleştirir, System.String[]

27 Mart Tiyatro Günü'nü sahnede kutlayacaklarını belirten Say, "Sanat var eder sanatçısıyla. O da var olanı birleştirir, özgürleştirir. Olanı, olması gerekeni o kadar güzel, o kadar insanca anlatır ki içinizdeki öze dokunur. Tüm sanatları kucaklayan Tiyatro Günü'nde, sanat için kalbi atan herkesin günü kutlu olsun" dedi.

Gülay Say ve Zafer Altun'un rol aldığı oyun ile Say, geçtiğimiz sezon Ekin Yazın Dostları tarafından 'Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Editöre Not: 24 Kasım 2012'de yolculuğuna başlayan Yabancı Sahne, "Eski metin, yeni dramaturgi' ilkesinden hareketle kapılarını açtı. Sırasıyla 'Suç ve Ceza', 'Küheylan', 'Beyaz Geceler', '4:48 Psikoz' ve 'Netoçka Nezvanova' gibi önemli eserleri sahnesine taşıyan Yabancı Sahne, birçok ödüle layık görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:17 Kaynak: Bültenler

27 Mart, Güncel
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