"Sanat Pazarı" Maçka Parkı'nda açıldı - Son Dakika

"Sanat Pazarı" Maçka Parkı'nda açıldı

23.10.2020 18:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen "Sanat Sizden Mekan Bizden" projesi kapsamında oluşturulan "Sanat Pazarı", Maçka Parkı'nda açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen "Sanat Sizden Mekan Bizden" projesi kapsamında oluşturulan "Sanat Pazarı", Maçka Parkı'nda açıldı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlenen Sanat Pazarı'nda resim, heykel, fotoğraf, kolaj ve çeşitli tekniklerde çalışan 17 sanatçının 135 çalışması yer alıyor.

Sanat Pazarı'na, pandemi döneminde yaptığı tuvallerle katılan ressam Atila Aktürk, AA muhabirine, yaklaşık 38 yıldır resim sanatıyla uğraştığını, 26 yıldır da resim öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Aktürk, 65 yaş üstü olduğu için karantina döneminde evden çıkamadığını ve 20 eser ürettiğini dile getirerek, "Çalışmalarımın adını da 'İçsel Yansımalar' koydum. O andaki psikolojimi yansıtan resimlerim bunlar. Burada 6 tanesi var. Böyle bir etkinlik olunca, maddi bir çıkar gözetmeden doğrudan katılmak istedim. İnsanlar benim ne yaşadığımı ne hissettiğimi görsünler istedim." dedi.

Pandemi döneminin herkes için zor bir süreç olduğunu altını çizen Aktürk, bu zor dönemi resim yaparak değerlendirdiğini ifade etti.

"8 yıldan beri sokak sanatıyla ilgileniyorum"

Genç sanatçı Anıl Taşezen de kendilerine böyle bir imkan sağlamasından dolayı İBB'ye teşekkür ederek, karantina sürecinde insanlara pozitif enerji vermesi amacıyla "I Survived Corona 2020" başlıklı manifestolu bir çalışma hazırladığını anlattı.

Taşezen, atık malzemeler kullanarak eser ürettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm aslında tekrar döngüye kazandırmadır. Ama bu daha üst bir döngüye hizmet ediyor ve bu BM'nin ele aldığı 3 konuya dokunuyor, çevrecilik, döngü ekonomisi ve sürdürülebilirlik. Ben bu 3 konuyu da eserlerimde işlemeye çalıştım. Aynı zamanda 8 yıldan beri sokak sanatıyla ilgileniyorum. Sokakta kullandığım takma ismim 'Ayna'. Toplumda olan işleri, popüler ikonları kendi aynamdan yansıtıyorum. Toplum tarafından da beğeniliyor. Onlardan motivasyon olarak bu işlerime devam ediyorum."

"Bize böyle bir fırsat sağlanması çok mutluluk verici"

Heykeltraş Deniz Çobankent ise karışık malzemelerden çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Pandemi döneminde de üretmeye devam ettim. Tabii ki hepimiz için farklı bir dönemdi. Bir yandan da kendimi geliştirecek şeylerle ilgilendim." diye konuştu.

Etkinliği oldukça beğendiğini dile getiren Çobankent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Birçok sanatçı burada işlerini insanlara gösterme imkanı buluyor. Böyle bir şey yapıldığı için teşekkür ediyorum. Birçok sanatçı elbette koronavirüsten etkilendi. İptal edilen sergiler oldu. Devam eden bir sürü şey kesintiye uğradı. Bu noktada çok sayıda online sergiler yapıldı. Ama fiziksel sergiler kadar, online sergilerden aynı keyif alınamıyor. Bir çalışmayı görüp, üzerinde konuşup o etkileşimi yaşamak çok mümkün olmuyor. Bugünkü etkinlik, birilerinin gelip, görmesi bize böyle bir fırsat sağlanması mutluluk verici."

Üç gün devam edecek etkinlikte ayrıca sanatçı, Batuhan Sürgen, Batuhan Türker, Beyza Durhan, Candan Umur, Eda Çığırlı, Elif Ece Alarcin, Furkan Armutçu, Hasret Şahin, Musa Agün, Nermin Yokuş, Nurgül Dökmeciler, Umut Erbaş, Ümit Dizdar ve Zelen Nuran Tosun'un eserleri yer alıyor.

Sanat Pazarı Maçka Parkı'nda açıldı
Sanat Pazarı Maçka Parkı'nda açıldı
Sanat Pazarı Maçka Parkı'nda açıldı
Sanat Pazarı Maçka Parkı'nda açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maçka Parkı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sanat Pazarı' Maçka Parkı'nda açıldı - Son Dakika

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