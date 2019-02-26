Son Dakika Haberleri: Sanat Performance Haftanın Konserleri

Sanat Performance Haftanın Konserleri

1 saat önce

Kendine özgü farklı konseptiyle kısa sürede İstanbul gece hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini alan "Sanat Performance" yıldızları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

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Deli Kan, Tutuşmuş Beraber ve Bi' Fırlatsam adlı şarkılarıyla tanıdığınız Melike Şahin, 27 Şubat Çarşamba gecesi 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

2009 yılının MTV En iyi Sanatçı (Best European Act) ödülünü kazanan başarılı grup Manga, 1 Mart Cuma akşamı, 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlerle bir araya geliyor.

Türk popunun efsane ismi Zerrin Özer, 2 Mart Cumartesi akşamı 22:00'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:45 Kaynak: Bültenler

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