Sanat Performance Haftanın Konserleri

2009 yılının MTV En iyi Sanatçı (Best European Act) ödülünü kazanan başarılı grup Manga, 1 Mart Cuma akşamı, 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlerle bir araya geliyor.

Deli Kan, Tutuşmuş Beraber ve Bi' Fırlatsam adlı şarkılarıyla tanıdığınız Melike Şahin, 27 Şubat Çarşamba gecesi 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

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