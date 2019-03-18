Son Dakika Haberleri: Sanat Performance Nisan Konserleri

Sanat Performance Nisan Konserleri

51 dakika önce

Beyoğlu'nun sevilen etkinlik mekanı, Sanat Performance nisan ayında hız kesmeden en keyifli müzik etkinlikleri ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sanat Performance Nisan Konserleri, System.String[]

Kültür-sanat severler için farklı müzikal alternatifleri tek çatı altında buluşturan Sanat Performance, her tondan, renkten, sesten sevilen yıldız isimleri aynı sahnede buluşturuyor.

Katıldığı "O SES Türkiye" yarışmasında birinci olan Ferhat Üngür, 3 Nisan Çarşamba günü 21:00'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Doğu ve batı müziğini harmanladığı zarif ezgileriyle No Land ve bağımsız müzik grubu Peyk, 5 Nisan Cuma günü 22:00'da Sanat Performance sahnesine konuk olacak.

"Yollarda", "Sevenler Ağlarmış", "Elfida" gibi hit olmuş şarkılarıyla, rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent, muhteşem sahne performansıyla 6 Nisan Cumartesi günü 22:00'da Sanat Performance'ta muhteşem sahne performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Orhan Gencebay'ın eserlerini aslına sadık kalarak farklı dokunuşlarla icra eden başarılı müzik grubu Serbestik Band, 10 Nisan Çarşamba gecesi 21:00'da Sanat Performance sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

25 yıldır konserlerinde, Anadolu'nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanı sıra, çok farklı kültürdeki insanları bir araya getiren Kardeş Türküler, 12 Nisan Cuma günü22:00'da Sanat Performance sahnesinde müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak.

Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Türkiye'nin sevilen gruplarından Yeni Türkü, 13 Nisan Cumartesi günü 22:00'da eşsiz sahne performanslarıyla Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Türk Rapinin en başarılı isimlerinden Sansar Salvo ve Yener Çevik,19 Nisan Cuma günü 22:00'da Sanat Performance'ta rap müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Anadolu müziğini Batı enstrümanlarıyla bir araya getiren müzisyen Ahmet Aslan ve Almanya'dan dünyaya yayılan ses Mehmet Akbaş 27 Nisan Cumartesi gecesi 22:00'da Sanat Performance'ta dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:45 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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