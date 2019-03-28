Son Dakika Haberleri: "SANAT Performance" Sınırsız Eğlence Sunmaya Devam Ediyor

"SANAT Performance" Sınırsız Eğlence Sunmaya Devam Ediyor

34 dakika önce

Kendine özgü farklı konseptiyle kısa sürede İstanbul gece hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini alan "Sanat Performance" yıldızları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, 29 Mart Cuma günü 22.00'da 'Sanat Performance' sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Türk pop müziğini Absürt komediye uyarlayarak parodi yapan 90'lara damga vuran müzik grubu Grup Vitamin, 90'lar Türkçe Pop Partisi ile 30 Mart Cumartesi günü 22:00'da Sanat Performance'ta 90'lara özlem duyanlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:39 Kaynak: Bültenler

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