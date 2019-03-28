"SANAT Performance" Sınırsız Eğlence Sunmaya Devam Ediyor

Türk pop müziğini Absürt komediye uyarlayarak parodi yapan 90'lara damga vuran müzik grubu Grup Vitamin , 90'lar Türkçe Pop Partisi ile 30 Mart Cumartesi günü 22:00'da Sanat Performance'ta 90'lara özlem duyanlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

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Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız