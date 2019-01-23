Son Dakika Haberleri: Sanat Performance Sınırsız Eğlence Sunmaya Devam Ediyor

Sanat Performance Sınırsız Eğlence Sunmaya Devam Ediyor

15 dakika önce

Sanat Performance, sevilen partileri, sanatçı performansları ve sürpriz etkinlikleriyle müzikseverlere keyifli anlar yaşatıyor.

Sanat Performance Sınırsız Eğlence Sunmaya Devam Ediyor, System.String[]

Türk rock müziğinin efsane grupların Kurtalan Ekspres, 25 Ocak Cuma günü "Sanat Performance" sahnesinde dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Aşk şarkılarının güçlü ismi başarılı sanatçı Ege, müzik kariyerindeki geniş repertuvarıyla 26 Ocak Cumartesi Sanat Performance'ta sevenleriyle buluşacak.

90'lar Türkçe popu özleyenleri bir araya getiren 90'lar partisi ise her Salı ve Perşembe günü Sanat Performance' te dinleyicilere sınırsız müzik keyfi sunuyor.

90'ların yeniden canlanacağı festivalde müzik severler unutulmaz anlar yaşayacak. Sınırsız müzik, eğlence ve coşku vadeden 90'lar Festivali için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:29 Kaynak: Bültenler

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