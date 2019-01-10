Sanat Performance Şubat Ayında Usta İsimleri Ağırlıyor

Müzik ve eğlenceyi tek bir çatı altında buluşturan Sanat Performance, unutulmaz anılarla dolu keyifli bir Şubat ayı yaşatacak.

Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 01 Şubat Cuma gecesi Sanat Performance' da keyifli bir müzik gecesine imza atacak.

Türk Sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, 2 Şubat Cumartesi gecesi 22:00'da muhteşem sahne performansıyla müzikseverlerin kulaklarının pasını silecek.

Son dönemin en genç ve en yetenekli isimlerinden Sena Şener, 8 Şubat Cuma gecesi 22:00'da Sanat Performance sahnesinde şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zuhal Olcay, 9 Şubat Cumartesi gecesi 22:00'da dinleyicileriyle buluşuyor.

Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran usta sanatçı Selami Şahin, 22 Şubat Cuma eskimeyen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

İlk albümü Cihan'ı 2009 yılının Temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (bas gitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri "İkinci Cihan" ile devam eden büyülü sesli sanatçı Birsen Tezer 23 Şubat Cumartesi gecesi 22:00'da Sanat Performance sahnesinde muhteşem bir konser deneyimine imza atacak.

90'lar Türkçe popu özleyenleri bir araya getiren 90'lar partisi ise her Salı ve Perşembe günü Sanat Performance' te dinleyicilere sınırsız müzik keyfi sunuyor.

90'ların yeniden canlanacağı festivalde müzik severler unutulmaz anlar yaşayacak. Sınırsız müzik, eğlence ve coşku vadeden 90'lar Festivali için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.