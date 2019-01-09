Son Dakika Haberleri: Sanat Performance'ta Müzik Dolu Bir Hafta!

Sanat Performance'ta Müzik Dolu Bir Hafta!

47 dakika önce

Eğlencenin merkezi Beyoğlu Nevizade'nin en sevilen etkinlik mekanı Sanat Performance, müzik dünyasının sevilen isimlerini dinleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Sanat Performance'ta Müzik Dolu Bir Hafta!, System.String[]

Modern zamanların ozanı, birbirinden güzel şarkıların yaratıcısı, Türkiye'nin en özgün yorumcularından Hüsnü Arkan sevilen şarkılarıyla 11 Ocak Cuma gecesi 22.00'da "Sanat Performance" sahnesinde müzikseverler ile buluşacak.

16 yaşından itibaren İstanbul'un çeşitli mekanlarında şarkı söylemeye başlayan son zamanların en popüler caz ve blues sanatçısı Can Gox, 12 Ocak Cumartesi gecesi "Sanat Performance" sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

90'lar Türkçe popu özleyenleri bir araya getiren 90'lar partisi ise her Salı ve Perşembe günü Sanat Performance' te dinleyicilere sınırsız müzik keyfi sunuyor.

90'ların yeniden canlanacağı festivalde müzik severler unutulmaz anlar yaşayacak. Sınırsız müzik, eğlence ve coşku vadeden 90'lar Festivali için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:23 Kaynak: Bültenler

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