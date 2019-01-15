Sanat Performance'ta Rock Gecesi
1 saat önce
Beyoğlu'nun sevilen etkinlik merkezi Sanat Performance 4 mevsim boyunca eğlenceye ara vermeden müziğin başarılı temsilcilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
İlk albümleri "50/50"yi 2005 yılında yayımlayan kariyerine "Kirli Suyunda Parıltılar", "Plastik Çiçekler" ve "Böcek", "Gecenin Fişi Yok", "21", "Hayat Kaçık Bir Uykudur" ve son albümü "Mükemmel Boşluk" ile devam eden Redd, 18 Ocak Cumagünü 22:00'da "Sanat Performance" ta sevenleri ile bir araya gelecek.
Bu sene 50'nci yılını kutlayan Türk rock müziğinin efsane grubu Moğollar, 19 Ocak Cumartesi 22:00'da en sevilen şarkılarını seslendirecek.
90'lar Türkçe popu özleyenleri bir araya getiren 90'lar partisi ise her Salı ve Perşembe günü Sanat Performance' te dinleyicilere sınırsız müzik keyfi sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
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