Son Dakika Haberleri: "Sanat Sivas Çalıştayı"
Son Dakika Güncel Haber

"Sanat Sivas Çalıştayı"

6 dakika önce

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sanat Sivas Çalıştayı" başladı.

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sanat Sivas Çalıştayı" başladı.

Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen, "Sanat Sivas Çalıştayı"na Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kamu kurum ve kuruluşlarının kültür ve sanatla ilgili bölümlerinin temsilcileri, sanatla ilgili branşlardan öğretmenler katıldı.

Sivas'taki 118 bin öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda sanatla iç içe olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda okullarda yapılacak eğitimlerin genel çerçevesi belirlendi.

Sanatın önemine vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, "Sanat Sivas projesine kurum olarak gereken desteği vereceğiz. Sanat eğitimiyle bakmayı değil görmeyi, duymayı değil işitmeyi, ellerle yoklamayı değil dokunulanı duyumsamayı öğretmek esas amaçtır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta eğitimi üst seviye çıkarmak için birçok proje ve çalışmanın hayata geçirildiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise şunları kaydetti:

"Hiçbir kuş tek kanatla uçamaz. Yavrularımızın bir kanadını spor ve akademik başarı oluşturuyorsa diğer kanadını kültür ve sanat oluşturmaktadır. Bundan tam bir yıl önce yine bu salonda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Eğitim Paydaşları Çalıştayı'nı düzenlemiştik. Bu çalıştay ile öğretmenden öğrenciye, idareciden veliye, servis şoföründen, memur ve yardımcı hizmetliye kadar tüm eğitim paydaşlarımızı aynı masada buluşturmuş ve buradan çıkan kararlar neticesinde ilimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına yönelik somut projeler geliştirmiştik."

Konuşmaların ardından Savaşçı, katılımcılara belge verdi.

Ebubekir Sıddık, Savaşçı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı FED kararı sonrası Dolar/TL'de yukarı yönlü bir artış gerçekleşti ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sanat Sivas Çalıştayı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]