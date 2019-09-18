Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sanat Sivas Çalıştayı" başladı.

Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen, "Sanat Sivas Çalıştayı"na Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kamu kurum ve kuruluşlarının kültür ve sanatla ilgili bölümlerinin temsilcileri, sanatla ilgili branşlardan öğretmenler katıldı.

Sivas'taki 118 bin öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda sanatla iç içe olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda okullarda yapılacak eğitimlerin genel çerçevesi belirlendi.

Sanatın önemine vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, "Sanat Sivas projesine kurum olarak gereken desteği vereceğiz. Sanat eğitimiyle bakmayı değil görmeyi, duymayı değil işitmeyi, ellerle yoklamayı değil dokunulanı duyumsamayı öğretmek esas amaçtır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta eğitimi üst seviye çıkarmak için birçok proje ve çalışmanın hayata geçirildiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise şunları kaydetti:

"Hiçbir kuş tek kanatla uçamaz. Yavrularımızın bir kanadını spor ve akademik başarı oluşturuyorsa diğer kanadını kültür ve sanat oluşturmaktadır. Bundan tam bir yıl önce yine bu salonda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Eğitim Paydaşları Çalıştayı'nı düzenlemiştik. Bu çalıştay ile öğretmenden öğrenciye, idareciden veliye, servis şoföründen, memur ve yardımcı hizmetliye kadar tüm eğitim paydaşlarımızı aynı masada buluşturmuş ve buradan çıkan kararlar neticesinde ilimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına yönelik somut projeler geliştirmiştik."

Konuşmaların ardından Savaşçı, katılımcılara belge verdi.