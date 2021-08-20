Üye Girişi
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı - Son Dakika

Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı

20.08.2021 14:18
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı, System.String[]

Sanat sokağı'nda vatandaşlarla buluşan Çanakkale Destanı Mobil Müzesi ile Geleneksel Okçuluk Eğitimi etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Sanat sokağı'nda vatandaşlarla buluşan Çanakkale Destanı Mobil Müzesi ile Geleneksel Okçuluk Eğitimi etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlediği Çanakkale Destanı Mobil Müzesi ile Geleneksel Okçuluk Eğitimi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Oluver Öztürkler, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Özlem Seçkin Güleryüz Sanat Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Sanat Sokağı, tarih bilincini oluşturmaya destek olan dikkat çekici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanat Sokağı'nın yanı başındaki Çanakkale Destanı Mobil Müzesi, ziyaretçilerini tarihin en büyük destanında duygu dolu bir yolculuğa çıkarırken sokağın içindeki Geleneksel Okçuluk Eğitimi ise ata sporunu öğrenme fırsatı sundu. Her iki etkinlik de ücretsiz olarak düzenlendi. Çanakkale Savaşı'nın evrelerini anlatan 7 vitrinden oluşan Çanakkale Destanı Mobil Müzesi, 7'den 70'e tüm ziyaretçilerine duygu dolu bir deneyim yaşatıyor. Havada çarpışan mermiler, kanlı üniforma, Mehmetçiğin gencecik ayaklarında parçalanmış bot gibi savaş hatıraları, ziyaretçileri o zorlu günlere götürerek Çanakkale Destanı'nın hangi şartlarda yazıldığını gösteriyor.

Sanat Sokağı'ndaki Geleneksel Okçuluk Eğitimi'ne kadın erkek, genç yaşlı birçok vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yüzyıllardır icra edilen ve adeta Türklerle özdeşleşmiş olan okçuluk sporunun inceliklerini öğrenen vatandaşlar, bol bol atış denemesi yaptı.

Çanakkale Destanı Mobil Müzesi'ni ve Geleneksel Okçuluk Eğitimi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Her şeyden önce değerli komşularımızla birlikte tarihimizi hatırlamak, tarih bilincimizi canlı tutmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Kahraman dedelerimizin Çanakkale'de yazdığı eşsiz destanı daha iyi anlamak ve bizlere emanet ettikleri güzel vatanımızın değerini daha iyi bilmek adına herkesi Çanakkale Destanı Mobil Müzesi'ne bekliyoruz. Müzenin yanı başındaki Geleneksel Okçuluk Eğitimi de, kültürümüzün değerli bir parçası olan okçuluğu icra etme fırsatı sunuyor. Tüm komşularımızı Sanat Sokağımıza bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı
Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı

Sultangazi, Çanakkale, Okçuluk, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim 14:34 Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Canlı yayında Perinçek'i kızdıran 14:15 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:43 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası
13:07 Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor         
13:56
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası         
13:44
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 14:54:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanat Sokağı'nda tarih rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement