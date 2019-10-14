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Sanat sokağı'nın kablolarını çaldılar

1 saat önce

ADIYAMAN Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda yapılan 'Sanat Sokağı' çalışmalarında sokak aydınlatılması için kullanılan elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Sanat sokağı'nın kablolarını çaldılar, System.String[]

ADIYAMAN Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda yapılan 'Sanat Sokağı' çalışmalarında sokak aydınlatılması için kullanılan elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, akşam saatlerinde, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda 'Sanat Sokağı' yapmak için restorasyon çalışması başlatıldı. Sokak aydınlatması için kullanılan bakır elektrik kabloların konulduğu binanın kapısı iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Şüpheliler, kabloları çalıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede inceleme yapıp piyasa değeri yaklaşık 2 bin TL olan kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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