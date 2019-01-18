Son Dakika Haberleri: Sanat Sokağı Yenilenecek

Sanat Sokağı Yenilenecek

1 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı esnafıyla istişare etme amacıyla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Sanat Sokağını misyonuna uygun bir şekilde düzenleyerek şehrimize yakışır prestijli bir sokak haline getireceğiz" dedi.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı esnafıyla istişare etme amacıyla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Sanat Sokağını misyonuna uygun bir şekilde düzenleyerek şehrimize yakışır prestijli bir sokak haline getireceğiz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnafın daveti üzerine Yenişehir ilçesi Sanat Sokağını ziyaret ederek istişarede bulundu. Sanat Sokağında sorunları yerinde inceleyen Başkan Atilla, esnafların sokakta yapılmasını istediği çalışmaları sordu. İş yerlerini gezen Başkan Atilla, tespit ettiği eksiklerin giderilmesi için özverili bir çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Çalışmaların kısa sürede başlayacağını müjdeleyen Başkan Atilla, "Bu caddeyi kullanan herkesle ortak bir görüşe varmak amacıyla hemşehrilerimizle istişarede bulunduk. Sokak sağlıklaştırması, peyzaj çalışmalarıyla Sanat Sokağı daha modern bir görünüme kavuşacak. Hemşehrilerimizin taleplerine göre projemizi oluşturuyoruz. En kısa sürede çalışmaya başlayacağız. Sanat Sokağını misyonuna uygun bir şekilde düzenleyerek şehrimize yakışır prestijli bir sokak haline getireceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya teşekkür ederek, "Bu sokağı kullanan herkesin bir masada buluşmasıyla soruna kalıcı çözüm sunulacak. Sayın Başkanımız bizi can kulağıyla dinledi. Hayatımızı kolaylaştıracak çalışma için Cumali Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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