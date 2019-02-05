Son Dakika Haberleri: Sanat Tarihi Araştırmacılarına Rehber Olacak 'Mimar Sinan Bibliyografyası' Çıktı

Sanat Tarihi Araştırmacılarına Rehber Olacak 'Mimar Sinan Bibliyografyası' Çıktı

1 saat önce

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sanat tarihi araştırmacılarına rehber olacak 'Mimar Sinan Bibliyografyası' okuyucu karşısına çıktı.

Sanat Tarihi Araştırmacılarına Rehber Olacak 'Mimar Sinan Bibliyografyası' Çıktı, System.String[]
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sanat tarihi araştırmacılarına rehber olacak 'Mimar Sinan Bibliyografyası' okuyucu karşısına çıktı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, sanat tarihi araştırmacılarına rehber niteliği taşıyan yeni bir eserle okuyucu karşısına çıktı.

Eser, dünyaca tanınan büyük usta Mimar Sinan hakkında yazılanları ilk kez geniş bir döküm ve sistematik bir tasnifle sunarak önemli bir boşluğu en zengin biçimde dolduruyor. Yazar adlarına göre hazırlanmış yalın bir liste olmanın ötesinde, bölümler halindeki tasniflerle, mimarlık tarihi araştırmaları, sanat tarihi ve Türk süsleme tarihi için de bir kaynak niteliğinde. 148 sayfadan oluşan eser, Balgat'taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

AKM, Mimar Sinan, Güncel
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