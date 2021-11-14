Sanat ve cemiyet dünyası offroad sporunu deneyimledi - Son Dakika

Turkcell Platinum, ikinci kez düzenlediği Platinum Offroad Challenge etkinliği kapsamında offroad sporuyla ilgilenen profesyonelleri bir araya getirdi. 14 takımın kıyasıya yarıştığı etkinlikte; Arda Türkmen, Berat Aşıcıoğlu, Beste- Mustafa Yurttaş, Burcu Şendir, Cem-Hülya Kalyoncu, Çiçek Güney, Ece Kıral, Gaya- Alpay Başaran, Naz Günday, Sinem Yıldırım, Tuçe Peksayar, Volkan Karataş, Yelda Güral gibi ünlü isimler de offroad heyecanına ortak oldu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Platinum Offroad Challenge, offroad tutkunlarını bir araya getirdi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; Arda Türkmen, Berat Aşıcıoğlu, Beste-Mustafa Yurttaş, Burcu Şendir, Cem-Hülya Kalyoncu, Çiçek Güney, Ece Kıral, Gaya-Alpay Başaran, Naz Günday, Sinem Yıldırım, Tuçe Peksayar, Volkan Karataş, Yelda Güral gibi sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü de yarışmayı yerinde takip etti. Ünlü simalar yarışı birlikte takip ederken, offroad heyecanını şehrin kalbinde yaşama şansı da yakaladı.

"MÜŞTERİLERİMİZE ÖZEL DENEYİMLER SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Ayrıcalıklar dünyası Platinum'da hayata geçirdiğimiz sıra dışı projelerle müşterilerimize özel deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Dünyada böyle merkezi bir yerde, şehrin kalbinde yapılan bir offroad yarışı bulunmuyor. Şehrin merkezinde, kendine özgü parkurları olan Turkcell Platinum Offroad Challenge, iki yıl önce ilk kez düzenlendiğinde offroad camiasında çok konuşulan ve sevilen bir yarış olmuştu. Herkes gibi biz de heyecanla serinin 2'ncisini bekliyorduk ve bu yıl kontenjanın çok üstünde bir taleple karşılaştık. Offroad profesyonellerini zorlayan sıra dışı engellere sahip bir parkurun olması, bu yarışın temel özelliğini oluşturdu" dedi.

"TURKCELL PLATİNUM SAYESİNDE OFFROAD'A OLAN İLGİ BÜYÜYOR"

Turkcell Platinum Offroad Park'ta birçok doğa aktivitesinin de bulunduğunu belirten Ergenekon, "Park, açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Bu noktada Turkcell Platinum, müşterilerine birçok fırsat sunuyor. Bugüne kadar on binlerce Platinum'lu, Turkcell'in sağladığı imkanlar sayesinde doğa hobilerini deneyimleyerek yaşamlarına yeni bir renk kattı. Park, bu tarz etkinliklerle ekstrem sporlara ilgi duyan meraklıların yanı sıra, profesyoneller için de bir çekim merkezi oldu. Biz de Turkcell Platinum'la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.