Son Dakika Haberleri: Sanat ve Cemiyet Hayatı Huqqa'da Sedef İybar'ın Davetinde Buluştu!

Sanat ve Cemiyet Hayatı Huqqa'da Sedef İybar'ın Davetinde Buluştu!

1 saat önce

Sanat ve cemiyet hayatının gözde isimleri Kuruçeşme HuQQa'da biraraya geldi.

Sanat ve Cemiyet Hayatı Huqqa'da Sedef İybar'ın Davetinde Buluştu!, System.String[]

Mekanın 2019 yılı boyunca kullanılacak menüsünden Sedef İybar'ın seçtikleri, şık bir davet ile adeta sahneye çıktı!

Yemek uzmanı Sedef İybar, elleriyle hazırladığı sunum masasında, menüden seçtiği lezzetlerin özelliklerini anlattı. İybar ayrıca şık bir davet hazırlamanın püf noklarını da anlatığı bir sunum yaptı.

Şef Ercan Turan tarafından HuQQa'ya özgü hazırlanan saçta çıtır mantı, sebzeli mücver, beef taco, dilpeynirli su böreği, chicken zaatar salata gibi tuzluların yanı sıra, soochic thing, foogy mountain, Mykonos scallops gibi isimleri bulunan özel tarifli tatlılar şık hanımlardan büyük alkış aldı.

Davete sanat dünyasından Demet Akbağ, Oya Başar, Gonva Vuslateri ve BKM Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçe'nin katıldı.

Hem davetli hem de evsahibi olan Çiğdem Kamer'in yanı sıra davette Ayşegül Dinçkök, Özlem Zehebi, Özlem Cankurtaran, Alev Kaman, Eda Kosif, Sedefhan Oğuz, Tuna Öztürk, Esin Demirören, Sıla Öztürk, Balçiçek İlter, Meltem ve Ahu Müezzinoğlu, Nurhan Tarman, Prof.Dr.Sedefhan Oğuz, Gaye Alacalar, Senay Abacı, Sevil Övül, Jale Çağlar, Nurdan Geler, Umut Turan, Naz Mazrini katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:22 Kaynak: Bültenler

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