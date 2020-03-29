Sanat ve spor camiasından ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanyaya destek - Son Dakika

ANADOLU Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu, şarkıcı Haluk Levent tarafından koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelere yardım için #dayanısmagunleri etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatıldı. Kampanyaya, sanat ve spor camiasından birçok isim, gıda paketi yardımında bulunarak, destek verdi.

Şarkıcı Haluk Levent, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AHBAP hesabında 976 bin TL olduğunu, maaşlar ve medikal alımı hariç tüm paranın 2 bin ailenin aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu. Levent, 15 gün içinde işten çıkarılan kişilerin de aileleri adına başvurmalarını istedi. Levent, önceki gün ise 'Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum. Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin AHBAP'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür. Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki hafta 5 bin aileye daha 2 aylık gıda desteğinde bulunacağız. Bu paketler içerisine bu kez bebekler için de ihtiyaç malzemeleri koyacağız. Sporcu, sanatçı ve oyuncu birçok ünlü arkadaşımız aramaya başladılar. Sağ olsunlar' çağrısında bulundu. Bu çağrı sonrası kargo ve gıda firması yetkililerinin de kendisini aradığını duyuran Levent, 'Kampanyayı bitirmeyin Haluk bey, biz full çalışacağız. Devam' dediklerini belirterek, kampanyanın devam ettiğini açıkladı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Öte yandan Haluk ?Levent'in çağrısına sanat ve spor camiasından isimlerin yanı sıra birçok takipçisi de destek verdi.