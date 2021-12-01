Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrencimiz H. Atakan Yıldırım, Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması'nda İkinci Oldu - Son Dakika
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Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrencimiz H. Atakan Yıldırım, Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması'nda İkinci Oldu

01.12.2021 20:07
Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrencimiz H. Atakan Yıldırım, Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması'nda İkinci Oldu

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Programı 2. sınıf öğrencisi Hasan Atakan Yıldırım, Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı...

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Programı 2. sınıf öğrencisi Hasan Atakan Yıldırım, Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Gençlik Vakfı ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübü proje iş birliğinde, Türkiye'nin 81 ilinde ve uluslararası başvurulara da açık olarak düzenlenen Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması'nda "Doğa Sana Geri Verir" adlı animasyon kısa filmi ile ikinci oldu. Yıldırım, ikincilik para ödülünün yanı sıra spor setinin de sahibi oldu.

Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Gençlik Vakfı ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübü proje iş birliğinde, Türkiye'nin 81 ilinde ve uluslararası başvurulara da açık olarak düzenlenen Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması ödülleri, 30 Kasım 2021 tarihinde Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen gala programı ile sahiplerini buldu. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Programı 2. sınıf öğrencisi Hasan Atakan Yıldırım, "Doğa Sana Geri Verir" animasyon kısa filmi ile ikinci oldu. Karakter oluşturmaktan ve onlara bir evren tasarlamaktan hep büyük keyif aldığını belirten Yıldırım, "Bir konu üzerinde çalışırken 'Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması'na denk gelmiştim. Yarışmanın duyurusunu Beykoz Üniversitesi web sitesi beykoz. edu. tr adresinde de görünce katılmaya karar verdim. Aslında Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. ve çizime karşı hep bir yatkınlığım vardı. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Programı'nı da severek okuyorum. Çünkü animasyon ve çizim yapmayı seviyorum. " şeklinde konuştu.

İkinciliği tek başına alan Yıldırım, " İstanbul'da yaşadığım için ödül törenine katılamadım fakat yarışmanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayını takip ettim. Kısa filmimi, 4 hafta sonunda ortaya çıkardım ve gönderdim. Ayrıca bu süreçte Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması'na da katıldım. Bu platforma da 'Yaşam Kaynağımız Suyu Dikkatli Kullanalım' başlığı altında üç eser gönderdim. Buradan da güzel bir sonuç almayı çok istiyorum. " dedi.

"Alanımda yapılan çalışmaları her zaman takip ediyorum. "

Yüksek lisans hedefinin olduğunu belirten Yıldırım, "Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden aldığım uygulamalı eğitim ile teorik ve pratiğe dayalı bilgi birikimi kazanıyorum. Alanında yetkin ve deneyimli hocalarımız ile çalışıyoruz. Akademik anlamda da çalışmalar yapmak istiyorum. Animasyon alanında sürekli yeni uygulamaları ve dünya çapında yapılan çalışmaları takip ediyorum. Ulusal ve uluslararası düzenlenen organizasyonlara, yarışmalara değer veriyorum ve fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum. " söyledi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrencimiz H. Atakan Yıldırım, Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması'nda İkinci Oldu - Son Dakika


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