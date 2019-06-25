Son Dakika Haberleri: "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı" katılımcılarını arıyor
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"Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı" katılımcılarını arıyor

1 saat önce

British Council tarafından yürütülen, Atina, Belgrad ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenecek Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı katılımcılarını arıyor.

British Council tarafından yürütülen, Atina, Belgrad ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenecek Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı katılımcılarını arıyor.
Program, Türkiye'den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan'dan Bios ve Sırbistan'dan Nova Iskra ortaklığıyla düzenlenen "Connect for Creativity" projesi kapsamında, 7 Ekim-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Türkiye, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Yunanistan'dan sanatçılara kültürlerarası iş birliği deneyimi kazandırmayı amaçlayan Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı'nda katılımcılar, girdikleri 6 haftalık yoğun üretim sürecinden geçecek.
Tek başlarına veya küçük gruplar halinde çalışacak olan katılımcılar, ürettikleri eserleri yer aldıkları rezidans programı kapsamında sergileyecek. Yerel sergilerden sonra küratör tarafından belirlenen eserler ise 2020 baharında Birleşik Krallık'ta düzenlenecek kapanış sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Son başvuru 28 Temmuz'da
Rezidans programına seçilen katılımcıların 6 haftalık konaklama ve seyahat masraflarıyla, işlerin üretimi için yapılan harcamalar proje tarafından karşılanırken, her katılımcıya kişisel gereksinimlerini karşılamak üzere 600 avrolu bir ödenek de sağlanacak.
Programa başvurular 28 Temmuz'a kadar "Connect for Creativity" internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Mimarlık, görsel sanatlar, gösteri sanatları, tasarım, edebiyat, ses/müzik teknolojileri ve video/film/yeni medya disiplinlerinde işler üreten katılımcılara açık olan rezidans programına başvurmak için 18 yaşını doldurmuş olmak ve disiplinler arası ve uluslararası iş birliklerine ilgi duymak gerekiyor.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Connect for Creativity", 18 aylık bir proje olarak hayata geçiyor.
Proje, daha bütünleşik, açık ve bağlı bir toplumun inşa edilmesini destekleyen yenilikçi araştırma ve iş birliği projelerini teşvik etmek amacıyla Avrupa'daki yaratıcı platformlardan bir ağ kurmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23 Kaynak: AA
Belgrad, Türkiye, Güncel
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