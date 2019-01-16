Son Dakika Haberleri: Sanat ve Teknolojinin Birlikteliği: Konuşan Resimler

Sanat ve Teknolojinin Birlikteliği: Konuşan Resimler

1 saat önce

"Our Animal Friends - An Aurasma Exhibition" adlı sergi, sanat ve teknolojiyi bir arada sunuyor. "Artırılmış Gerçeklik (VR)" teknolojisini kullanan öğrenciler, resimlerini İngilizce hikâyeler ile anlatıyor.

Sanat ve Teknolojinin Birlikteliği: Konuşan Resimler, System.String[]

Eraslan Okulu, 4 yaştan itibaren sunduğu Bilingual Learners çift dilli eğitim programı ile yabancı dili en iyi kullanan ve geliştiren okullar arasında yer alıyor. Yabancı dili, özgür dil yaratımıyla öğrencilerine sunan Eraslan Okulu, iki yıldır düzenlediği sanat ve teknolojiyi bir araya getiren 21. yüzyıl sergilerini okul dışına da taşıdı.

Eraslan Bilingual Anaokulu 6 yaş öğrencilerinin yoğun ilgi gören sergisi İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Görsel Sanatlar ve Yabancı Diller bölümlerinin disiplinler arası çalışmalarıyla gerçekleşen sergide öğrencilerin yaptığı çalışmalar, cep telefonu ve tabletlerden görüntülendiğinde canlanıyor ve yine öğrencilerin İngilizce olarak anlattığı hikâyelerle yeni bir boyut kazanıyor.

Öğrencilerine, 21. yüzyıla uygun bir eğitim ortamı sunan Eraslan Okulu'nun artırılmış gerçeklik sergisi, 18 Ocak Cuma gününe kadar Alsancak'ta bulunan İzmir Ticaret Odası Sergi Salonunda ziyaret etmek isteyen misafirlere açık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:24 Kaynak: Bültenler

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