Yazar Funda Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti - Son Dakika

Yazar Funda Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti

Son Güncelleme: 29.09.2023 12:33

İstanbul'da sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarının gözü önünde katletti. Olayın ardından gözaltına alınan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarının gözü önünde öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin zaman zaman boşandıktan sonra bir araya geldikleri ve tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Beşiktaş, Akatlar mahallesinde dün saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Mustafa Çapar (49)'ın boğazı kesilerek öldürülmüş bir halde bulmuştu. Yapılan çalışmada Mustafa Çapar'ı eski eşi sanat yazarı Funda Demir'in öldürdüğü belirlenirken, şüpheli olayın hemen ardından gözaltına alındı.

BOŞANDIĞI EŞİNİ KATLETTİ

Yapılan soruşturmada çiftin 22 yıl evli kaldıktan sonra 2 yıl önce boşandıkları belirlendi. 19, 15 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu bulunan çiftten, mali müşavirlik şirketi bulunan Mustafa Çapar'ın akşam saatlerinde 47 yaşındaki Funda Demir'in evine geldiği tespit edildi. Çiftin evin üst katında tartıştıkları ardından Funda Demir'in bıçakla cinayeti işlediği öğrenildi. Çiftin zaman zaman boşandıktan sonra bir araya geldikleri ve tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Funda Demir'in tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

FUNDA ÇAPAR KİMDİR?

Funda Demir'i, Kimya Öğretmenliği lisansıyla mezun olduğu üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerinde faaliyet gösterdi.1999-2006 yılları arasında İstanbul'da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı.. Funda Demir'in daha çok gerilim, korku, psikolojik romanları analiz ettiği öğrenildi. Kendisini "Sanat Yazarı" olarak tanımlayan Demir en son, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılmış "Olağan Psikopatlar" adındaki kitabı değerlendirmişti.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazar Funda Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Funda Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti - Son Dakika
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