"Sanat Yolu" Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor!

Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye'nin önerisiyle 2012'den itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de birbirinden değerli 33 sanatçı Dünya Sanat Günü'nü "Sanat Yolu" adlı resim sergisiyle Kaş Sanat Galerisi'nde kutlayacak. Sibel Tetik organizasyonu ve Sinan Yenilmez desteği ile açılacak olan sergide günümüzünklasik ve çağdaş sanat örneklerinden oluşan eserleri ile tanınmış sanatçılar xx sayıda eserle yer alacak. 15 Nisan saat 18.30 da açılışı gerçekleşecek olan sergi 25 Nisan'a kadar pazar hariç her gün izlenebilecek.

Katılımcılar; Alp Bartu, Afet Yayla, Ayla Akbuar, Ayhan Bozdemir, Aynur Yalciner Sencan, Aysel Akova Somer, Ayşe Banu Gökalp, Aytül Kayhan, Bahar Bayrak, Deniz Deniz, Dilek Ünalan, Emine Tavukçu Yamaci, Esti Saul, Funda Alkan Cumbul, Füsun Ürkün, Gül Alpata, Gülseren Emiroğlu, Güneş Alev, Hrasun Sergio, İpek Hazneci, Karin Cincioğlu, Macide Oytay, Melike Yamacı Ünsal, Nermin Özcan Özer, Nevin Torun, Nurcan Türkoğlu, , Pakize Akkaya, Rima Halidi, Senur Biçer, Setenay Sezer, Seyhan Demir, Sibel Sicimoğlu, Şafak Işılay