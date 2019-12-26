Sanatçı akademisyenler "Musiki"yi hem anlattı hem seslendirdi - Son Dakika
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Sanatçı akademisyenler "Musiki"yi hem anlattı hem seslendirdi

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Dil-Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından musiki hakkında müzakereler yapmak ve bilgi vermek amacıyla "Musıki Sohbetleri" söyleşisi gerçekleştirildi.

Sanatçı akademisyenler

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Dil-Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından musiki hakkında müzakereler yapmak ve bilgi vermek amacıyla "Musıki Sohbetleri" söyleşisi gerçekleştirildi.


KBÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Söyleşiden önce Dil-Kültür Topluluğu danışmanı öğretim görevlisi Muhammed Ali Can, topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


KBÜ İlahiyat Fakültesinden öğretim görevlisi Can Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, sanatçı kimlikleri ile oldukça fazla dinleyici kitlesi bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Demirci'nin yanı sıra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serbülend Arpa katıldı.


Musikinin İslam'daki yeri ve öneminin konuşulduğu söyleşide ayrıca musiki aletlerinin tanıtımı yapıldı. Zaman zaman karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden söyleşinin sonunda katılımcı akedemisyenler tarafından küçük bir de konser verildi.


Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen söyleşi, Dil-Kültür Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından son buldu. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
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