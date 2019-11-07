Son Dakika Haberleri: Sanatçı Ali Altay, Ata Türküleri albümünü tanıttı
Son Dakika Güncel Sanatçı Ali Altay, Ata Türküleri albümünü tanıttı

Sanatçı Ali Altay, Ata Türküleri albümünü tanıttı

7 saat önce

Sanatçı Ali Altay, hazırladığı Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan "Ata Türküleri" albümünün tanıtımını yaptı.

Sanatçı Ali Altay, Ata Türküleri albümünü tanıttı, System.String[]

Sanatçı Ali Altay, hazırladığı Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan "Ata Türküleri" albümünün tanıtımını yaptı.

Şişli'deki Atatürk Müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, sanatçı Altay, Ata Türküleri albümünün uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirterek, "Heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum. Bu, Ata'ya saygı ve bir anlamda ahde vefa albümüdür. Sevgiyle, saygıyla, minnetle Ata'mızı anıyoruz. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın." dedi.

Tanıtım toplantısına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, albümü özellikle Atatürk'ün ailesiyle birlikte altı ay yaşadığı evde tanıtmak istediklerini söyledi.

Kendi sesiyle de albüme katkı sunan İmamoğlu, "Amacımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkemiz ve milletimiz adına hissettiklerini, bugün daha da ileriye taşımak konusunda herkese, hepimize düşen sorumluluğa sahip olabilmek. Tümüyle bu sorumluluk içerisinde yolumuza yürüme çabasında olduğumuzu burada belirtmek isterim. Gerçekten hem Cumhuriyet'e hem ilkelerine hem Atatürk'ün bu ülkeye bıraktığı o iddialı yol haritasına layık olma çabamız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altay, İmamoğlu'na albüm materyallerinden oluşan tablo hediye etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Altay, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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