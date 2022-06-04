Ünlü sanatçılar ve C-Majör Korosu, Down sendromlu çocuklara destek konseri için bir arada

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sanatçı Ali Kınık Hatay'da konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.