Son dakika haberi! SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ (2) - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sanatçı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Tektaş'ın yakınları hastaneye akın etti.