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Sanatçı Arif Şentürk 81 yaşında vefat etti - Son Dakika

Sanatçı Arif Şentürk 81 yaşında vefat etti

15.02.2022 21:03
Sanatçı Arif Şentürk 81 yaşında vefat etti

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde kalbi durarak vefat eden Şentürk'ün cenaze namazı yarın ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınacak.

"Deryalar", "Ramize" ve "Safiye" adlı türkülerle tanınan Şentürk, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği son röportajında 2. Dünya Savaşı sonrası Makedonya'dan Türkiye'ye gelişini, çocukluğunu, türkülere olan sevdasını ve sanat yolculuğunu anlatmıştı.

Arif Şentürk kimdir?

Makedonya'nın Kumanova kasabasında 1941'de dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve orta öğretimini Türk okulunda tamamladı.

Ailesiyle 1956'da Türkiye'ye göç eden sanatçı, Kırklareli'nin ardından İstanbul'a gelerek Zeytinburnu semtinde yaşamaya başladı.

Aldığı eğitimin ardından 1975'te TRT Amatör Sesler Sınavı'na katılan Şentürk, müzik hayatı boyunca 12 albüm çıkardı.

Usta sanatçı, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan'dan derlediği türküleriyle ilgi gördü.

Sanatçı Arif Şentürk 81 yaşında vefat etti

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Arif Şentürk, Zeytinburnu, Makedonya, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı Arif Şentürk 81 yaşında vefat etti - Son Dakika


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