Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem - Son Dakika

Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem

20.11.2020 20:17
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem, System.String[]

Yaptığı sıra dışı şarkılar ve dikkat çektiği konularla gündem olan türkücü Aydın Aydın, yine ilginç bir eyleme imza atarak, İstanbul Esenler Otogarı'nda vatandaşlara 'gülme' sattı.

Yaptığı sıra dışı şarkılar ve dikkat çektiği konularla gündem olan türkücü Aydın Aydın, yine ilginç bir eyleme imza atarak, İstanbul Esenler Otogarı'nda vatandaşlara 'gülme' sattı.

Daha önce hayvanlarla düet yaparak veya korona virüs ile ilgili çektiği kliplerle gündem olan türkücü Aydın Aydın, gülmenin önemine dikkat çekmek için 'Gülelim' adlı eserini yazdı. Yeni eserinin tanıtımı için İstanbul'un Esenler Otogarı'nda kendisine 'Gülmeci' adını takan Aydın Aydın, 'Kahkaha 10 TL, Gülümseme 1 TL, Bıyık Altından Gülme 5 TL, Sırıtmak Bedava" yazılarını astığı arabasıyla vatandaşların yoğun ilgisine maruz kaldı. Vatandaşların sempatiyle yaklaştığı, kiminin gülümsediği, kiminin ise kahkahalarla izlediği Aydın Aydın, yeni türküsüyle milyonları güldüreceğini ifade ederek, en büyük isteğinin insanları mutlu etmek olduğuna dikkat çekti. Tüm dünyada etkili olan korona virüsünün insanlarda mutsuzluk duygusunu arttırdığını ve insanların artık gülmeyi unuttuğunu ifade eden Sanatçı Aydın Aydın, bu çerçevede 'Gülelim' isimli türküyü yazdığını söyledi. İstanbul'un Esenler Otogarı'nda insanlara gülme satarak, gülmeye dikkat çektiğini aktaran Aydın Aydın, "İnsanlar mutsuz, neredeyse gülmeyi unutacaklar. İnşallah dünya ve insanlık bu belayı da atlatacaktır. Bilim insanları çalışıyor, Allah büyüktür, umutsuz olmamak lazım. İnsanlar umutsuzluğa, karamsarlığa kapıldıkları için, Allah'ın verdiği güzel nimetlerden biri olan gülmeyi unuttular. En az ilaç kadar, aşı kadar önemli olan gülme; insanın moralini yüksek tutan, bağışıklığını güçlendiren bir eylem. Ben de 'Gülelim' adlı eserimle buna dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemden en çok çocukların ve yaşlıların etkilendiğine dikkat çeken Aydın Aydın, "Her yaştan insanları güldürmeli, onlara moral aşılamalıyız. Evde tedirgin olan yaşlılarımızı, şu an ne olduğunu anlamayarak korkan çocuklarımızı eğlendirmeli ve onları güldürmeliyiz. Gülmeye en çok ihtiyacı olan yaşlılarımız ve çocuklarımızdır. Bizlerdeki tedirginlik, moralsizlik onlara yansıyor ama farkında değiliz. Lütfen her gün gülelim. Gülemiyorsanız, açın benim şarkımı eğlenin, dalga geçin, tiye alın, yeter ki gülün" ifadelerini kullandı.

Sattığı gülmeden elde ettiği tüm geliri engellilere bağışlayacağının altını çizen Aydın Aydın, türkünün herkes tarafından beğenileceğini sözlerine ekledi. - VAN

Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem
Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanatçı Aydın Aydın'dan çarpıcı eylem - Son Dakika


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