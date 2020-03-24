Sanatçı Aydın Aydın ve görme engelli oğlundan sağlıkçılara türkü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı Aydın Aydın ve görme engelli oğlundan sağlıkçılara türkü - Son Dakika

Sanatçı Aydın Aydın ve görme engelli oğlundan sağlıkçılara türkü

6 saat önce

HAKKARİ'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' türküsüne klip çeken Aydın Aydın, şimdi de görme engelli oğlu Arda (15) ile birlikte koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Çepik (Alkış) adlı türkü yazıp, klip çekti.

Sanatçı Aydın Aydın ve görme engelli oğlundan sağlıkçılara türkü, System.String[]

HAKKARİ'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' türküsüne klip çeken Aydın Aydın, şimdi de görme engelli oğlu Arda (15) ile birlikte koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Çepik (Alkış) adlı türkü yazıp, klip çekti.

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve hindiler için klip çeken Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, bir süre önce 3 dilde 'Korona var öpme' adlı türküsüne klip çekti. Koronavirüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından Aydın Aydın, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Yetkililerin 'Evde kal' uyarısını da dikkate alan sanatçı Aydın, evde görme engelli oğlu Arda ile birlikte, şu günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için yazdığı Çepik (Alkış) isimli türküsüne klip çekti. Kendisinin bağlama çaldığı, oğlu Arda'nın ise piyanoyla eşlik ettiği Aydın Aydın, sağlık çalışanlarına moral vermek için bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Sanatçı Aydın, "Sağlık çalışanları kahramanlarımıza moral için bu türküyü yaptım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Onlara yardımcı olalım ve lütfen evde kalalım" dedi.

Oğlu Arda Aydın ise, sağlık çalışanlarına herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.


Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:02 Kaynak: DHA

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