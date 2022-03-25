Sanatçı Aylin Güngör'ün "Pembe ve Serseri" adlı hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı - Son Dakika
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Sanatçı Aylin Güngör'ün "Pembe ve Serseri" adlı hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı

25.03.2022 14:53
Sanatçı Aylin Güngör'ün "Pembe ve Serseri" adlı hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aylin Güngör'ün "Pembe ve Serseri" adlı kişisel hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aylin Güngör'ün "Pembe ve Serseri" adlı kişisel hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı.

Hasanbaba Çarşısı'ndaki Mekan Blogspot Sergi Salonunda açılan sergi, sanatseverler ve üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Aylin Güngör, sergisinde toplumdaki öncü kadınlardan yola çıkarak, hemen her gün sokakta yürürken ya da alışveriş yaparken günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sıradan kadınları da punk öğeleri ile kendi fantastik dünyasında yarattığı karakterlerle illüstre etti.

Afife Jale'den Gül Esine, Sabiha Gökçen'den Nene Hatuna kadar birçok kadın figürün illüstrasyon çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunan Aylin Güngör, sergi öncesi AA muhabirine, "Görmüş olduğunuz sergide genelde eserlerim grafik alanı üzerine ve afiş tasarımları görülmekte. Genelde illüstrasyon çalışmalarım bulunmakta. Serginin konsepti 'Pink and Punk' yani pembe ve serseri üzerine. Bu çalışmalarda genelde öncü kadınlar Afife Jale, Gül Esin, Yıldız Kenter gibi isim ve sanatçılardan yola çıkarak fantastik illüstrasyonlara dayanıyor. Günümüzde hep kadınların farklı bir algı içerisinde yansıtılmasından dolayı bu sergide aslında benim aklımdaki ve benim yansımamdan çalışmalar mevcut." dedi.

Sergiyi gezen Öğretim Üyesi Aylin Güngör'ün öğrencilerinden İrem Solmaz ise serginin kendisine bireysel anlamda önemli kazanımlar kattığını söyleyerek "Burada olmaktan çok mutluyum. Aylin hocam hem renk konuları hem dijitale aktarmış olmasıyla bana yol gösterici çalışmalarda bulundu. Kendisine beni de sergisine davet ettiği için çok mutluyum çok teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan Aylin Güngör'ün, "Pembe ve Serseri" adlı kişisel hareketli grafik illüstrasyon sergisi sanatseverlerin gezip görebilmesi için 14 Nisan 2022 tarihlerine kadar açık kalacak.

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Güzel Sanatlar Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Punk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı Aylin Güngör'ün 'Pembe ve Serseri' adlı hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Aylin Güngör'ün "Pembe ve Serseri" adlı hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı - Son Dakika
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