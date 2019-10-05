Son Dakika Haberleri: Sanatçı Banksy, House of Commons'da oturan şempanzeler tablosunu 10 milyon sterline sattı
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Sanatçı Banksy, House of Commons'da oturan şempanzeler tablosunu 10 milyon sterline sattı

1 saat önce

Gizli kimliği nedeniyle dünyanın en çok merak edilen sanatçısı olan Banksy'nin dev tablosu "Devolved Parlamentosu" 10 milyon sterline satıldı.

Gizli kimliği nedeniyle dünyanın en çok merak edilen sanatçısı olan Banksy'nin dev tablosu "Devolved Parlamentosu" 10 milyon sterline satıldı. Tabloda, İngiltere'deki siyasetçiler resmediliyor.

Banksy yaptığı eserlerin ardından büyük üne kavuştu. Dünyadaki hiçbir sanatçıya benzemeyen tarzı ve kimliğini gizli tutması onu kısa sürede şöhret yaptı. Dünya, onun rastgele bir sokakta yaptığı rastgele resmi görmek isteyenler tarafından dolaşılıyor.

Banksy'nin en büyük eseri olan "Devolved Parlamentosu" tablosu ise satışa çıkarıldı. Devasa boyutlardaki tablo, rekor fiyata alıcı buldu. Yaklaşık 13 dakika süren müzayedede 9.879.500 (69 milyon TL) sterlin değer biçilen tablonun gelecekte 20 milyon sterlin değerine çıkması bekleniyor.

Banksy'in dev tablosunda İngiliz Parlamentosu'nda görev alan milletvekilleri yerine şempanzeleri kullanması halk arasında espri konusu olurken, tabloyu görenler gerçek parlamentonun bu şekilde devralındığı takdirde daha doğru sonuçlar çıkabileceğine vurgu yaptı.

Sanatçı Banksy, House of Commons'da oturan şempanzeler tablosunu 10 milyon sterline sattı

İngiltere, Sterlin, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:01 
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