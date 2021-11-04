SANATÇI BARIŞ AKARSU'NUN ANNESİ AMASRA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hatice Akarsu, yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu'ya 3 ay önce Pankreas kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2,5 aydır Ankara'da hastanede tedavi gören bulunan Hatice Akarsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, rahmetli Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Hatice Akarsu bizim 'Hatice annemizdi' onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu'nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek" dedi.