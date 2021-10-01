Sanatçı Bilal Sonses, Sultangazi'de sahne alacak - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, düzenlediği ücretsiz konser organizasyonuyla sanatçı Bilal Sonses'i gençlerle buluşturacak.

Sultangazi Belediyesi, eğitimden kültüre sanat ve spor gibi etkinliklere devam ettiğini belirtti. Son dönemde seslendirdiği şarkılarıyla beğeni topladığı ifade edile sanatçı Bilal Sonses, bu kez şarkılarını Sultangazili gençler için söyleyecek. Birçok sanatçıya verdiği besteleriyle de dikkat çektiği belirtilen sanatçı Sultangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ücretsiz konser organizasyonuyla 3 Ekim saat 20.00'da Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanında gençlerle buluşacak.