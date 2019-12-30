Sanatçı buluşmaları Aslı ve Can Atay'ı ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sanatçı buluşmaları Aslı ve Can Atay'ı ağırladı - Son Dakika

Sanatçı buluşmaları Aslı ve Can Atay'ı ağırladı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmaları, Aslı ve Can Atay ile devam etti.

Sanatçı buluşmaları Aslı ve Can Atay'ı ağırladı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmaları, Aslı ve Can Atay ile devam etti.


Güçlü bir tasarım ve sanat kariyerine sahip olan Aslı ve Can Atay, ilk kez cam ile çalıştı. Atay çifti, 3 gün boyunca birbirinden güzel cam eserler üretti. Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından ikincisi düzenlenen sanatçı buluşmaları, Aslı ve Can Atay'ı ağırladı. Güçlü bir tasarım ve sanat kariyerine sahip olan Aslı ve Atay çifti ilk kez cam ile çalıştı. Cam meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konuk sanatçılar Aslı ve Can Atay Sıcak Cam Atölyesinde çalışan cam sanatçılar ile birlikte 3 gün boyunca camı şekil verdi. Zaman zaman kendilerini izleyen vatandaşları yaptıkları çalışma ile ilgili bilgilendiren Atay çifti, birbirinden eşsiz cam eserler üretti. Atay çifti, 3 gün boyunca ürettikleri cam eserlerden ikisini Odunpazarı Belediyesi'ne hediye etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Atay çiftinin çalışmalarını sürdürdüğü Cam Sanatları Merkezi'ne giderek, çiftten çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aslı ve Can Atay ile sohbet eden Başkan Kurt, Cam Sanatları Merkezinde çalışan cam sanatçıları ve Atay çiftine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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