Sanatçı Bulut Duman'ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sanatçı Bulut Duman'ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi
17.11.2020 14:57
Sanatçı Bulut Duman'ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi Sanatçı Bulut Duman'ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sanatçı Bulut Duman'ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Sanatçı Bulut Duman'ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden biri serbest kalırken biri de olay esnasında kendini vurduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz gün sanatçı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğramıştı. Ayaklarında yaralanan Bulut Duman hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs olay yerinde polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli şahıstan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Recep E. savcılık kararı ile emniyet müdürlüğünden serbest kalırken İlhan Atakan E. ise olay esnasında kendi silahıyla yaralandığı öğrenildi.
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