Sanatçı çiftten komşularına

Özel kursta müzik eğitimi veren obua sanatçısı Fulya Yıldırım, eşi gitar sanatçısı Ahmet Yıldırım ve alt katlarında oturan öğrencileri Yağmur Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan komşularına balkonlarından konser veriyor.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki Yıldırım çiftinin evlerinin balkonundan akşamları müzik sesi yükseliyor. Yıldırım çiftine alt katlarında oturan 14 yaşındaki öğrencileri Yağmur Erdoğan da gitarıyla eşlik ediyor. Sanatçı çift ve öğrencilerine komşuları alkışlarıyla katılıyor.

Sözleri Fikret Kızılok'a ait Mazhar-Fuat-Özkan'ın "Sakın Gelme" şarkısını, koronavirüse atıfta bulunarak uyarlayan Yıldırım çifti, komşularından gelen istekleri de geri çevirmiyor.

Vatandaşlara "müzik dinleyin" önerisi

Sanatçılardan Fulya Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi dönemlerde insanlara en iyi gelecek şeyin müzik olduğunu söyledi.

Evde kalanlara müzik dinlemelerini tavsiye eden Yıldırım, "Müzik insanın ruhuna direkt hitap eder. Tıpkı koku gibi." dedi.

Ahmet Nuri Yıldırım da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan insanların düşüncelerini sanatla ifade etmelerinin çok anlamlı olduğunu kaydederek, "Biz de alt komuşumuz ve öğrencimiz Yağmur ile bunu yapmak istedik. Herkes bizi izledi ve dinledi. Çok şaşırdım." diye konuştu.

Misak-ı Milli Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağmur Erdoğan da evde kaldığı günlerde müzik eğitimini sürdürdüğünü, öğretmenlerine eşlik ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.