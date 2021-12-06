Sanatçı Cihat Aşkın'a Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" verildi - Son Dakika

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından "2021 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"na layık görülen keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın'a ödülü, düzenlenen törenle takdim edildi.

"2021 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası" takdimi için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Mavi Salon'da tören gerçekleştirildi.

Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yanı sıra milletvekilleri, eski bakanlar ve davetliler katıldı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, törende yaptığı konuşmada, Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'nın, her yıl ülkenin müziğine olağanüstü katkıda bulunmuş kişi ya da kuruma verildiğini söyledi.

Bu yıl kurulların, oy birliğiyle keman sanatçısı ve eğitmen Cihat Aşkın'ı, Türk ve evrensel müzik kültürünü icralarında harmanlaması, Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirilmesindeki öncü rolü, başarılı uluslararası kariyeri ve kurucusu olduğu orkestralar, akademi ve eğitim projeleriyle ülkenin müzikteki kurumsallaşmasına katkıları nedeniyle 2021 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık gördüğünü dile getiren Başman, "Kendilerini kutluyor, sağlıklar diliyoruz. Müziğimize yaptığı hizmetlerin devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Aşkın ise konuşmasında, Türkiye'nin kültürünün, binlerce yıllık mazisiyle Anadolu toprakları üzerinde yoğrulan medeniyetlerin bıraktığı kalıplarla bezendiğini, dünyada hiçbir topluma kısmet olmayacak derecede zengin içeriğiyle göz kamaştırdığını belirtti.

Her türlü siyasi, iktisadi ve toplumsal başarının, kültürel temsiliyet olmadığı takdirde eksik kalacağını dile getiren Aşkın, "Ülkemizin kültürünü dünyada temsil edebilmenin tek yolu kendi değerlerinizin dökümünü ortaya koyup onları uluslararası ölçeklerde temsil etmekten geçer. Bu fikirden yola çıkarak oluşturmuş olduğum sanatsal çizgide en büyük örneklerden biri ise Sevda-Cenap And Müzik Vakfının ilk madalyasının verildiği büyük ustam Cevad Memduh Altar'dır." diye konuştu.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"na layık görülmekten onur duyduğunu belirten Aşkın, şunları kaydetti:

"Kutladığımız bu güzel gece, benim için iki ayrı öneme daha sahip. Öncelikle bu gece ben de Başman ailesine bir fotoğraf albümü takdim etmekten mutluluk duyacağım. Tarihe tanıklık eden bu fotoğraflar, sanat dünyamızın derinliklerindeki hazinelere ışık tutmaya devam edecektir. Ayrıca 6 Aralık, benim için eşim Nisan ile evlendiğimiz güne tekabül ediyor. Bu akşam bu ödülü alırken bu anıları hayatımın sonuna kadar muhabbetle muhafaza edeceğim. Özellikle öğrencisi olmakla gurur duyduğum Cevad Memduh Altar'ın bu ödülü alan ilk kişi olması, ülkemizde bu ödüle layık görülen besteciler ve yorumcular arasında benim de kültür ve sanata hizmet eden şahsiyetler içerisinde anılmam büyük bir gurur ve sorumluluk oluşturmaktadır. Bu madalya, çalışmalarıma kuşkusuz büyük bir motivasyon verecektir. Beni bu ödüle layık gören seçici kurul üyelerine ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfına içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından Aşkın'a ödülünü, Vakıf Başkanı Başman takdim etti.

Daha sonra Cihat Aşkın, davetlilere konser verdi.