Sanatçı Deniz Toprak Siirt'te konser verdi

Sanatçı Deniz Toprak, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt'te konser verdi.
Siirt Belediyesince Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde, Toprak, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Gençlik Festivali kapsamında üç gün sürecek etkinliklerle gençlere hoşça vakit geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.
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