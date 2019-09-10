Son Dakika Haberleri: Sanatçı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı
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Sanatçı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı.

Dinçer için Konak Sahnesinde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra arkadaşları, öğrencileri ve oyuncular Levent Üzümcü, Tomris Çetinel ve Mustafa Turan katıldı.

Alkışlar eşliğinde cenaze aracına konulan Sümer'in cenazesi, Hamdiye Camisi'nde kılanan cenaze namazının ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedildi.

87 yaşındaki Dinçer Sümer, dün İzmir'e tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Dinçer Sümer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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