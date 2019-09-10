Sanatçı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
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İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:47 Kaynak: AA
İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı.
Dinçer için Konak Sahnesinde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra arkadaşları, öğrencileri ve oyuncular Levent Üzümcü, Tomris Çetinel ve Mustafa Turan katıldı.
Alkışlar eşliğinde cenaze aracına konulan Sümer'in cenazesi, Hamdiye Camisi'nde kılanan cenaze namazının ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedildi.
87 yaşındaki Dinçer Sümer, dün İzmir'e tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
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