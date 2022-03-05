Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı - Son Dakika
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Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı

05.03.2022 18:55

- Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı Sanatçı dostlarından büyük vefasızlık Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan, uzun yıllar yaşadığı Bodrum'da toprağa verildi.

- Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı

Sanatçı dostlarından büyük vefasızlık

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan, uzun yıllar yaşadığı Bodrum'da toprağa verildi. Törene sanat dünyasından katılımının az olduğu görüldü.

Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve Akrep Nalan ismiyle tanınan ünlü sanatçı 67 yaşındaki Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti. Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen ünlü sanatçı için Bodrum merkezdeki Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, eski bakanlardan İmren Aykut ile sevenleri katıldı. Törene sanatçı dostlarından az katılımın olması ise dikkati çekti.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti;

"Nalan ablamız Bodrum'a çok büyük bir sevgiyle bağlıydı. Bugün onu çok büyük bir sevgiyle uğurlayacağız ve burada bütünleşecek. O büyük bir sanatçıydı. Sanatçı kişiliğinin yanında çok güzel bir insandı, çok güzel yürekli bir insandı."

Sanatçı Bora Gencer ise Akrep Nalan'ı 90'lı yıllardan bu yana tanıdığını ifade ederek şöyle dedi;

"Akrep Nalan'ın benim hayatımda çok özel Allah gani gani rahmet eylesin. Akrep Nalan'ın benim hayatımda şöyle özel bir yeri var. Bir otelde çalışırken, onun çıktığı bir mekan vardı her sahneye çıktığında beni de sahneye alırdı."

Eski Devlet Bakanı İmren Yurt, "Beni kırmızı arabasıyla dolaştıracağım derdi. Onun kaybını çok kabul edemedim çok şaşırdım. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından cenaze zabıta ve cenaze hizmetleri görevlilerince camiden alınarak cenaze nakil aracına konuldu. Tabut araca konulduğu sırada sevenleri karanfiller attı, belediye hoparlörlerinden sanatçının Bodrum'la özdeşleşen şarkısı "Halikarnas" çalındı.

Torba Mezarlığına götürülen Akrep Nalan'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.

Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı
Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı
Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı

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Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı AKREP NALAN SON YOLCULUĞUNA 'HALİKARNAS' PARÇASI İLE UĞURLANDI AKREP NALAN SON YOLCULUĞUNA 'HALİKARNAS' PARÇASI İLE UĞURLANDI Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Bodrum'da toprağa verildi Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Akrep Nalan, Bodrum, Cenaze, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı - Son Dakika


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