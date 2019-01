Cenazeye katılan sanatçı dostları, Ayşen Gruda'yı anlattı. Ünlü oyuncu Demet Akbağ , "Yakından canlı canlı sahneden izleme fırsatını bulan bizler için çok değerli bir kayıp" derken, Erol evgin ise "Zeki ile Metin'in esprilerine gülerdi tutamazdı kendini Ayşen, gülen kız diye bilirdim ben onu" ifadelerini kullandı. Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler,Aile Şerefi,Çöpçüler Kralı,Tosun Paşa gibi sayısız filmde rol alan Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim ve seveni katıldı. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda,"Onun mirasını şu anda halkıyla birlikte uğurluyoruz. Mirası her zaman kalbimizde kalacak. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün halka sabırlar diliyorum. Şu an çok da düşündürmeyin beni acım bana yetiyor"dedi. Ayşen Gruda ile ilgili anılarını anlatan Oyuncu Tuncay Akçay , "Çok güzel bir insandı. Çocukluğum onların yanında geçti. Sinemayı onlarla tanıdım. Çok güzel insanlardı teker teker kaybettik en sonunda Ayşen Ablayı kaybettik. Hababam'da ilk yarışmayı sundu. Daha sonra Bizim Aile aynı odada bir sahnemiz vardı. O yüzüne krem sürüyordu. Bunu sürüyorsun çok mu güzel olduğunu sanıyorsun diye esprilerimiz olan güzel bir sahneydi" ifadelerini kullandı."DÜNYA İYİSİ BİR İNSANDI"Oyuncu Ahmet Arıman ise "Bizim Aile, Gülen Gözler, Neşeli Günler, her filmde Ayşen Abla ile beraber oynamıştık. O domates güzeli. Çok tatlı, çok şeker dünya iyisi bir insandı. Başımız sağ olsun" diye konuştu."HEPİMİZ İÇİN DEĞERLİ BİR KAYIP"Ayşen Gruda için "çok değerli bir kayıp" diyen Demek Akbağ ise "Bizim kuşağımız yakından canlı canlı sahneden izleme fırsatını bulan bizler için çok değerli bir kayıp. Hepimiz için değerli bir kayıp. Böyle günler üzücü günler. Onları unutmayalım yaşatalım demekten başka bir çare kalmıyor. Ayşen Gruda'yı unutmayacağız" şeklinde konuştu."GÜLEN KIZ DİYE BİLİRDİM BEN ONU" Erol Evgin ise "Ahmet Gülhan'ın Devekuşu kabare tiyatrosunda o zaman isimsizdi domates güzeli olmamıştı. Zeki ile Metin'in esprilerine gülerdi tutamazdı kendini Ayşen, gülen kız diye bilirdim ben onu. Sonra domates güzeli oldu ünlendi. Sonra birlikte oynadık. Dik duruşlu, sözünü hiç esirgemeyen çok zeki kendi esprileriyle oyuna oyun katan büyük bir sanatçıydı" dedi. Ahmet Faruk Sarıkoç - Murat Ergin/İHA)