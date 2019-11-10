Son Dakika Haberleri: Sanatçı Ebru Yaşar kayınbiraderinin düğününde halay çekti
Son Dakika Güncel Sanatçı Ebru Yaşar kayınbiraderinin düğününde halay çekti

Sanatçı Ebru Yaşar kayınbiraderinin düğününde halay çekti

6 saat önce

Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti.

Sanatçı Ebru Yaşar kayınbiraderinin düğününde halay çekti, System.String[]

Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti.

Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Bir salonda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar'ın yanı sıra eşi iş adamı Necat Gülseven, annesi Nesrin Yaşar ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır'dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Gelin Melike Demir ve damat Besri Gülseven, Ebru Yaşar ve Necat Gülseven ile birlikte halay çekti. Düğün gece geç saatlere kadar devam etti.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Ebru Yaşar, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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