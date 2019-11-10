Son Dakika Haberleri: Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti
Son Dakika Güncel Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti

Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti

7 saat önce

Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çektiDİYARBAKIR - Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti.

Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti

DİYARBAKIR - Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti.

Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Bir salonda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar'ın yanı sıra eşi iş adamı Necat Gülseven, annesi Nesrin Yaşar ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır'dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Gelin Melike Demir ve damat Besri Gülseven, Ebru Yaşar ve Necat Gülseven ile birlikte halay çekti. Düğün gece geç saatlere kadar devam etti.

Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti

Diyarbakır, Ebru Yaşar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:16:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]