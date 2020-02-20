Sanatçı Edis'i sevindiren karar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sanatçı Edis'i sevindiren karar - Son Dakika Magazin

Sanatçı Edis'i sevindiren karar

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı'nın sanatçı Edis'e açtığı dava sonuçlandı.

Sanatçı Edis'i sevindiren karar, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı'nın sanatçı Edis'e açtığı dava sonuçlandı.


PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis'e tazminat davası açmıştı. Dava 3 yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme, karar duruşmasında anlaşma şartlarının sanatçı yönünden ağır ve "kelepçe sözleşme" niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.


Kararla ilgili olarak açıklama yapan Edis'in avukatı Av. Elif Esra Kırımlı, "Bu karar aslında özellikle genç sanatçıları yakından ilgilendiren önemli bir emsal olabilecek karar" diye konuştu. - İSTANBUL

Soner Sarıkabadayı, Edis, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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